اشارت وزيرة الطاقة والمياه في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ في بيان الى ان ​وزارة الطاقة​ تعمد منذ بداية ازمة ​الدولار​ الى بيع مادة ​المازوت​ الى المواطنين بواسطة منشآت ​النفط​ ب​الليرة اللبنانية​ مئة بالمئة، لذلك فهي تلفت انتابه المواطنين الى عدم الوقوع في فخ التجار وعدم دفع ثمن المازوت بالدولار للشركات والتجار الذين يزعمون انهم يدفعون ثمنها بالدولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: لعدم الوقوع بفخ التجار وعدم دفع ثمن المازوت بالدولار للشركات والتجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.