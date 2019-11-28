زكي نقل للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية واستعداد للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، ونقل زكي للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية واستعداد للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.
وأكد زكي "اننا نقلنا اهتمام الجامعة ودعمها واستعدادها لمعالجة الازمة علماً ان هذا الامر يقع على عاتق اللبنانيين لان الأزمة تخصهم وسنستمع الى الجميع لنكتشف إذا كان بامكاننا ان نقوم بدور في مجال المساعدة في ايجاد حل".
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