الدفاع التركية: عودة 593 سوريًا بطريقة آمنة إلى منازلهم في منطقة تل أبيض

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عمليّة "نبع السلام"، و593 من السوريين الّذي كانوا نزحوا إلى ​جرابلس​ في منطقة عملية "درع الفرات" هربًا من ضغوط تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في ​تل أبيض​".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من الإرهابيين وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب الجانب التركي.