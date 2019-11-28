الدفاع التركية: عودة 593 سوريًا بطريقة آمنة إلى منازلهم في منطقة تل أبيض

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عمليّة "نبع السلام"، و593 من السوريين الّذي كانوا نزحوا إلى جرابلس في منطقة عملية "درع الفرات" هربًا من ضغوط تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في تل أبيض".
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من الإرهابيين وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب الجانب التركي.
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