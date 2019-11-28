توقيف شيشانيَين في ستراسبورغ بشرق فرنسا للاشتباه في إشادتهما الإرهاب

أوقف شيشانيان رهن التحقيق في ​ستراسبورغ​ بشرق فرنسا، في قضية "إشادة ب​الإرهاب​"، بعد مؤشّرات رمزيّة منهما وسط سوق ​عيد الميلاد​ التقليدي، تدلّ على مبايعة تنظيم جهادي.

ولفت مصدر في ​الشرطة الفرنسية​، لـ"وكالة الأنباء الفرنسية- أ.ف.ب"، إلى أنّ "أحدهما يقيم في ستراسبورغ والثاني من خارج الألزاس"، مبيّنًا "انّنا نقوم حاليًّا بعمليات التأكد، لكنهما غير معروفين بوضوح في أوساط الألزاس لارتباطهما بالتيار الإسلامي". وذكر أنّ "النيابة العامة في ستراسبورغ ستقرّر كيفيّة متابعة هذه القضية".

وتخضع سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ الّتي افتُتحت في 22 تشرين الثاني، لمراقبة مشددة من قوات الأمن، بعد عام على الاعتداء الّذي ارتكبه شريف شكاط، حيث قام بقتل خمسة رجال وجرح عشرة آخرين بواسطة سكين وسلاح ناري، قبل أن تقتله دورية للشرطة بعد مطاردته مدّة يومين.