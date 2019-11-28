مستشار قائد الحرس الثوري: أعمال الشغب الأخيرة بإيران خطأ بحسابات العدو

أكّد مستشار القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي العميد مرتضى قرباني، أنّ "أعمال الشغب الّتي وقعت في البلاد بداية الأسبوع الماضي بذريعة رفع ​سعر البنزين​، كانت خطأ في حسابات العدو، الّذي كان يهدف من وراء ذلك إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وشدّد في كلمة خلال مراسم تأبين الضحايا في مدينة ابادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، على أنّ "العدو فشل مرّة أُخرى في تحقيق أهدافه"، مركّزًا على أنّ "الوحدة والتضامن وانتهاج طريق الولاية، سرّ انتصار الشعب الإيراني وفشل مؤامرات الأعداء". ولفت إلى أنّ "قواتنا البطلة المتمسّكة بالولاية لم تسمح خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني بأن يبقى شبر واحد من أرض الوطن بيَد العدو".