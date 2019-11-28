الجيش العراقي: قيادات عسكرية تتوجه إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن

أعلن ​الجيش العراقي​ عن أن "قيادات عسكرية تتوجه إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن".

كما وقام الأمن العراقي بفتح الطرق المغلقة من جسر العرب إلى طريق الرميلة والناصرية والشعيبة.

