الجيش العراقي: قيادات عسكرية تتوجه إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن

أعلن الجيش العراقي عن أن "قيادات عسكرية تتوجه إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن".
كما وقام الأمن العراقي بفتح الطرق المغلقة من جسر العرب إلى طريق الرميلة والناصرية والشعيبة.
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