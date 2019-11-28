مقتل 15 مدنيا بينهم ثمانية أطفال في انفجار لغم في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية نصرت رحيمي، "انفجار لغم زرعه إرهابيو "حركة طالبان" في سيارة مدنية، في قندوز على الحدود الشمالية للبلاد مع طاجيكستان، ما أدّى إلى مقتل 15 مدنيًّا وإصابة اثنين آخرين"، موضحًا أنّ "القتلى هم ثمانية أطفال، ست نساء ورجل".
وتدور اشتباكات في المنطقة بين مقاتلي "طالبان" والقوات الأفغانية الّتي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية. وقد هاجم المتمردون كبرى مدن الولاية الّتي تُسمى أيضًا قندوز، في أوائل أيلول الماضي، لكنّهم فشلوا في السيطرة عليها.
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