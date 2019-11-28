مقتل 15 مدنيا بينهم ثمانية أطفال في انفجار لغم في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الأفغانية​ ​نصرت رحيمي​، "انفجار لغم زرعه إرهابيو "​حركة طالبان​" في سيارة مدنية، في قندوز على الحدود الشمالية للبلاد مع ​طاجيكستان​، ما أدّى إلى مقتل 15 مدنيًّا وإصابة اثنين آخرين"، موضحًا أنّ "القتلى هم ثمانية أطفال، ست نساء ورجل".

وتدور اشتباكات في المنطقة بين مقاتلي "طالبان" والقوات الأفغانية الّتي تدعمها ​الولايات المتحدة الأميركية​. وقد هاجم المتمردون كبرى مدن الولاية الّتي تُسمى أيضًا قندوز، في أوائل أيلول الماضي، لكنّهم فشلوا في السيطرة عليها.