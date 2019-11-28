أكّد وزير ​العدل​ الجزائري بلقاسم زغماتي، حول محاكمة وزراء الحكومة على عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتورطین بقضايا فساد، أن "الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص للمحاكم ثم السجون. ھكذا لن نفعل شیئا الأمر يتعلق بالإرادة السیاسیة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل الجزائري عن محاكمة وزراء بوتفليقة: الأمر يتعلق بالإرادة السیاسیة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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