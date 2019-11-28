عبود: رواتب معلمي المدارس الخاصة مهددة ومصرون على استكمال العام الدراسي بالشكل اللازم

أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنّ "رواتب معلمي المدارس الخاصة لشهر تشرين الثاني مهدّدة، وهناك حالة غليان"، لافتًا إلى أنّ "خلال هذه الحالة الّتي يمرّ بها البلد، ذهبوا إلى حلّ رديكالي على حساب المعلمين، ومن واجبات المؤسسات التربوية، تأمين رواتب المعلمين".
وركّز في مداخلة إذاعبة، على أنّ "هناك حالات تهديدات بالصرف والاستغناء عن الخدمات بحقّ المعلمين، وهي ستظلّ في هذا الإطار، وليتجرأ أحدهم على الإقدام على هذه الخطوة غير القانونيّة"، موضحًا أنّ "من واجباتنا أن نقدّم التغطية المعنويّة والقانونيّة للمعلمّ إذا تعرّض لأاّي من هذه الحالات".
وأشار إلى أنّ "هناك اجتماعًا مع المعنيّين في القطاع يوم الإثنين في وزارة التربية والتعليم العالي، لإيجاد حلول للعام الدراسي، ونحن ووزير التربية مصرّون على استكمال العام الدراسي بالشكل اللازم".
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