أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "طلابًا في عدد من ​المدارس​ غادروا صفوفهم وقاموا بجولة داخل الأسواق التجارية في المدينة لدعم الحراك الاحتجاجي وهم يتوجهون الآن الى ساحة الثورة عند تقاطع ايليا للاعتصام فيها".



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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طلاب في عدد من المدارس غادروا صفوفهم ويتوجهون الى ساحة الثورة عند تقاطع ايليا للاعتصام فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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