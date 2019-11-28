كوبيش اطلع الرئيس عون على المداولات الاخيرة بمجلس الامن حول القرار 1701

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي أطلعه على المداولات الاخيرة في ​مجلس الامن​ الدولي حول القرار ١٧٠١ والاوضاع في لبنان.

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