أبو سليمان: يجب وضع خطة شاملة للاستجابة للجوانب المختلفة للأزمة

أكّد ​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​، في حديث صحفي، أن "​لبنان​ قادر على تغطية المواعيد النهائية لعام 2020 ، لكنه يواجه نقصًا في ​الدولار​ ويجب وضع خطة شاملة للاستجابة للجوانب المختلفة للأزمة، مواتية للجوء إلى ​صندوق النقد الدولي​"، مشيرًا الى أنه "يجب على لبنان إعطاء الأولوية لتوزيع احتياطياته من العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية بالإضافة الى إعادة الهيكلة المحتملة للديون الدولارية".

ولفت أبو سليمان الى أنه "من المقرر أن يسدد لبنان اليوم استحقاق سندات ​اليورو​ بقيمة 1.5 مليار دولار والفوائد المستحقة بقيمة 40 مليون دولار تقريبًا. سيقوم بنك المركزي بسحب احتياطياته لتغطية هذا المبلغ، حيث ألغت ​وزارة المالية​ إصدار سندات اليورو الجديدة التي كان من المقرر السماح له بسداد هذا المبلغ. حتى متى يمكن للدولة الاعتماد على ​مصرف لبنان​ لتغطية المواعيد النهائية؟ لبنان سيدفع الموعد النهائي اليوم. سيتم تأمين العملات من قبل مصرف لبنان لأن البلد غير قادر حاليًا على الوصول إلى أسواق رأس المال. سيتلقى مصرف لبنان في المقابل سندات اليورو التي تغطي المبلغ المدفوع".

ورأى أنه "يجب إعطاء الأولوية لاستيراد الضروريات الأساسية: ​الأدوية​ و​القمح​ و​الوقود​ والمواد الخام اللازمة لتشغيل صناعاتنا. يجب أن يتم استيراد الوقود بطريقة شفافة وبكميات محدودة ، فقط لتلبية احتياجات لبنان ، وضمان عدم تحويل هذه الواردات إلى ​سوريا​".