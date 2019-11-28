الطقس اليوم غائم مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرّقة

اعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع انخفاض ​درجات الحرارة​ وتساقط ​أمطار​ متفرّقة ،كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.

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