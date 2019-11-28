الطقس اليوم غائم مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرّقة

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرّقة ،كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات.
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