LBCI: الاستماع الى ميقاتي في العدلية - بيروت في ملف القروض المصرفية

افادت معلومات لقناة "LBCI" بأن قاضي التحقيق جورج رزق يستمع الى رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في ​قصر العدل​ - ​بيروت​ في ملف ​القروض​ المصرفية. يذكر ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إدعت في قرار أصدرته، على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده في جرم "الاثراء غير المشروع" عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الاول جورج رزق في بيروت للتحقيق معهم.

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