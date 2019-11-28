اشار رئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ ​اللواء محمد خير​ في تصريح له خلال معاينة الاضرار في ​طرابلس​، الى ان الناس في طرابلس محرومة وهي بحاجة للكثير، ولذلك نحن سنسرع بمعاينة الاضرار.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير بعد جولة على اضرار طرابلس: الناس في طرابلس محرومة وهي بحاجة للكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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