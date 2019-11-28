قاسم هاشم: تابعت مع وزارة الصحة ورئيس مصلحة الصحة في النبطية موضوع مياه الشفة في شبعا والعرقوب

أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تابع مع ​وزارة الصحة​ ورئيس مصلحة الصحة في ​النبطية​ موضوع ​مياه الشفة​ في شبعا و​العرقوب​ وما أثير مؤخرًا حول تلوث الينابيع التي تغذي البلدة وطلب الإسراع بالتأكد واجراء الفحوصات السريعة واتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على صحة الناس قبل ان تتفاقم المشكلة".

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