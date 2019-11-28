الصايغ : عن حي التنك في طرابلس يا عيب الشوم

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "التقرير التلفزيوني عن الوضع المزري والمؤلم في حيّ التنك وحيّ الغرباء في ​طرابلس​، صادم ومؤلم ويدمي القلوب"، معتبرا ان "ما يثير الغضب أكثر، هو معرفة الجميع بوجود عشرات القيادات السياسية الطرابلسية ممن يملكون ملايين الدولارات، وغيرهم المليارات فأين هو مفهوم التكافل والعدالة الاجتماعية، وأين هو دور ​الدولة​ والسياسيين تجاه المواطنين الأكثر حاجة ؟! يا عيب الشوم فعلاً".

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