بدء الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة برئاسة كنعان لمناقشة فذلكة الموازنة لعام 2020

بدأت الجلسة الأولى للجنة ​المال​ و​الموازنة​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ لمناقشة فذلكة الموازنة لعام 2020 ودرس موادها في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​.

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