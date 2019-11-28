النشرة: الحركة طبيعية في حاصبيا والمصارف فتحت ابوابها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "الهدوء التام يسيطر على منطقة حاصبيا والأجواء طبيعية وفتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك ​المصارف​ كما يسجل حركة ناشطة لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ على طرقات المنطقة بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين".

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