العثور على 10 جثث يرفع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 40 قتيلًا









اسماء السيد - تيرانا: عثر عناصر الإنقاذ الذين يقومون بعمليات بحث في الأنقاض بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا على عشر جثث جديدة، ما يرفع حصيلة ضحايا الكارثة إلى أربعين قتيلا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية في بيان.

وقالت الوزارة "عثرنا على عشر ضحايا جدد ليلا". وأضافت أن "الحصيلة ارتفعت إلى أربعين قتيلا" بينما تتضاءل الآمال في انتشال أحياء بين الأشخاص العالقين تحت الانقاض منذ الزلزال وقع الثلاثاء وبلغت شدته 6,4 درجات.

