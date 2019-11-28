كوريا الشمالية تطلق "قذيفة مجهولة"







اسماء السيد - سيول: أطلقت كوريا الشمالية "قذيفة مجهولة" الخميس بحسب ما أعلنت جارتها الجنوبية، في وقت لا تزال المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمّدة. لم ترد أي تفاصيل إضافية بشأن الإعلان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، والذي صدر بعد الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت واشنطن، مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة - أكبر عطلة سنوية أميركية.

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