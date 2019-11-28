"كونان" ذكر أم أنثى؟ ترامب يحيّر محبي "الكلب البطل"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جدل قائم حول جنس كونان

وأكد البنتاغون أن الكلب "كونان" ذكر، لكن تصريحات متناقضة خرجت قبل أيام تشير إلى أنها كلبة أنثى.

واستخدم الرئيس الأميركي الضمائر الذكورية وهو يثني على "كونان" خلال تكريمه الثلاثاء، لكن بعد "لحظة الشهرة" للكلب، خرج مسؤول بالبيت الأبيض ليشير إلى أن "كونان" أنثى، قبل أن يصلح المعلومة ويشير إلى أنه كلب ذكر، مما أربك الصحافة التي غطت الموضوع بكثافة.

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وما أضاف المزيد من السخرية على الأمر، أن مسؤولين اثنين من وزارة الدفاع، أكدا أنهما قاما "بفحص تأكيدي للكلب"، وهما الآن "متأكدان" من أنه ذكر.

ورغم التأكيدات استمر النقاش على موقع "تويتر"، حيث يدعي البعض أن صور "كونان" تظهر بوضوح أنها أنثى، فيما سخر السناتور الأميركي تيد كروز قائلا: "في الواقع، هو يعرف نفسه على أنه قطة".

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وكرم ترامب كلب الجيش الذي شارك في العملية التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، قبل أسابيع.

وقال ترامب، الذي قدم الكلب إلى وسائل الإعلام في حديقة الزهور بالبيت الأبيض: "هذا هو كونان. في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون الكلب الأكثر شهرة في العالم"، مضيفا أنه أعطى كونان ميدالية ولوحة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ترامب أراد تكريم الكلب، وهو من نوع "مالويين البلجيكي"، منذ العملية العسكرية التي نفذت أواخر أكتوبر الماضي على مجمع كان البغدادي يقطنه في شمال غرب سوريا.

وأصيب كونان بجروح طفيفة في العملية، لكنه تعافى مؤخرا وعاد إلى الخدمة.