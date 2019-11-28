بومبيو: واشنطن تسعى لردع إيران عن زعزعة استقرار المنطقة

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وأضاف بومبيو خلال لقاء بالبرنامج الإذاعي اليومي بن شابيرو شو إن هذا التأثير الخبيث لإيران من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنه يمثل تهديدا لإسرائيل.
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وحول التظاهرات في إيران، قال بومبيو : "إن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من تظاهرات هو سعي الشعب الإيراني للعيش بحرية وأن يحيى حياة بسيطة وطبيعية، والتظاهرات هي صوت الشارع للنظام الإيراني الذي يحرمهم من ذلك بأن يكفى من الكليبتوقراطية ؛ ويكفي من الثيوقراطية ؛ ويكفى من الإمبريالية."
وردا على سؤال بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال بومبيو نحن على ثقة أن قرارنا بشأن المستوطنات صائب وأن المستوطنات ليست في حد ذاتها غير قانونية، مضيفا بأن المحاكم الإسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات بشأن مستوطنات بعينها.
وأكد الوزير الأميركي أن حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون حلا سياسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتوفير مساحة للتوصل إلى هذا القرار السياسي.
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