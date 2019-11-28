بومبيو: واشنطن تسعى لردع إيران عن زعزعة استقرار المنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لزعزعة استقرار المنطقة وتمويل أجندته الإمبريالية سواء في بيروت أو بغداد أو دمشق.

وأضاف بومبيو خلال لقاء بالبرنامج الإذاعي اليومي بن شابيرو شو إن هذا التأثير الخبيث لإيران من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة كما أنه يمثل تهديدا لإسرائيل.

أخبار ذات صلة

وحول التظاهرات في إيران، قال بومبيو : "إن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من تظاهرات هو سعي الشعب الإيراني للعيش بحرية وأن يحيى حياة بسيطة وطبيعية، والتظاهرات هي صوت الشارع للنظام الإيراني الذي يحرمهم من ذلك بأن يكفى من الكليبتوقراطية ؛ ويكفي من الثيوقراطية ؛ ويكفى من الإمبريالية."

Advertisements

وردا على سؤال بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال بومبيو نحن على ثقة أن قرارنا بشأن المستوطنات صائب وأن المستوطنات ليست في حد ذاتها غير قانونية، مضيفا بأن المحاكم الإسرائيلية قادرة على اتخاذ قرارات بشأن مستوطنات بعينها.

وأكد الوزير الأميركي أن حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون حلا سياسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتوفير مساحة للتوصل إلى هذا القرار السياسي.

تصفح المزيد: إنفوغرافيك.. النظام السياسي وحكم المرشد في إيران