"حليف أردوغان": حكم الفرد أدخل تركيا النفق المظلم وأضر بها

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أعلن وزير الاقتصاد التركى السابق، على باباجان، أنه سيؤسس حزباً جديداً، أواخر 2019، وقال «باباجان»، لتليفزيون «خبر ترك»، فى أول مقابلة منذ استقالته من حزب العدالة والتنمية: «رأينا أن تركيا دخلت نفقاً مظلماً مع تزايد مشكلاتها فى كل قضية»، وأضاف أنه سيعلن رسمياً تأسيس الحزب بحلول نهاية العام، وقال إن غياب الديمقراطية فى ظل حكم الرجل الواحد أضر بالبلاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر رفيعة المستوى فى حلف الناتو أن «أنقرة» ترفض دعم خطة دفاعية للحلف تخص دول البلطيق وبولندا، إلا بعد أن يمنحها الحلف دعماً سياسياً أكبر فى قتالها للأكراد بسوريا، وقال مصدر دبلوماسى للوكالة: «الأتراك يأخذون شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية». وأفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية بأن قوات الجيش دمرت عدداً من صهاريج ومراكز تكرير النفط كانت بعض التنظيمات الكردية تستخدمها لتهريبه إلى تركيا.