شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة للبرلمان لإقرار تعيين محافظ البنك المركزى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال،بعد قليل، جلسة طارئة للنظر فى ترشيح رئيس الجمهورية من يشغل منصب محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات.

وكان المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، صرح أن الدكتور على عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر فى كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ لبنك المركزى، الذى ورد الى رئيس المجلس مساء الاثنين، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

وتأتى دعوة الدكتور على عبد العال لجلسة طارئة عملا بنص المادة 277 من اللائحة الداخلية التى أتاحت لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة، إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

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وقال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إنه حتى الآن جدول الجلسة الطارئة كما تم الإعلان عنه بشأن ترشيح رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزى وليس هناك إى إضافة عليه.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.

ونصت المادة 215 من الدستور على أنه تعد من هذه الهيئات، والأجهزة، البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة .

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال بتلاوة الخطاب الذى وصله من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى، ثم يعرض السيرة الذاتية له على النواب وبعدها يأخذ الموافقة على المجلس، حيث إن الموافقة تكون بأغلبية أعضائه أى 50% + واحد، بنحو 299 نائبا.