شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 60% من المحافظين الجدد ونوابهم شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة المحافظين الجدد تمثيل للشباب بواقع 60% من المحافظين الجدد ونوابهم، بواقع، 25 قيادة من إجمالى 39 محافظا ونائبا من الشباب، منهم 7 يمثلون المرأة، 5 من شباب تنسيقية الأحزاب، و8 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وتأتي الحركة، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب بالمناصب القيادية، بعد تأهيلهم بشكل مناسب يسمح لهم بتولى بعض المناصب القيادية، وليس مجرد شعارات بالتمكين، أو حتى تمكين غير مبنى على التأهيل.

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