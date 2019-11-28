شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تمثيل المرأة فى حركة المحافظين الجديدة بواقع 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، وضمت الحركة قيادات نسائية مشهود لهن بالكفاءة، حيث تنوعت الاختيارات للسيدات فى حركة المحافظين الجدد ما بين الخبرات الأكاديمية والعلمية.

وشهدت الحركة التركيز على الشابات، التى تتراوح أعمارهن من 30 إلى 40 عاما، ومن أبرز المواقع التى تم اختيار المرأة فيها كنائب للمحافظ، محافظة مطروح، وجنوب سيناء، حيث تم تعيين 7 نائبات بواقع 30% من نواب المحافظين الجدد، وبهذا تعد هذه النسبة هى الأكبر فى تاريخ منصب نواب المحافظين.