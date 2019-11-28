شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": أولوية التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع رؤية حول منظومة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية بالكامل وأولويات التنفيذ، وفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه سيتم إعداد دراسة لمراجعة أسس إنهاء مشروعات الصرف الصحى المفتوحة، على مستوى القرى، خاصة وأن هناك بعض المشروعات العمل قائم فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات ولم يتم الانتهاء حتى الآن، مع حصر نسبة الانتهاء من الأعمال والمناطق المستفيدة من هذه المشروعات.

ولفت الحصى، إلى أن اللجنة ستبحث آليات رفع القدرة الاستيعابية للمحطات القائمة، لتحسين مستوى الخدمة، وذلك من خلال بحث معوقات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، بالإضافة، لدراسة المعوقات فى تفعيل دور البحث العلمى فى مشروعات الصرف الصحى لتحقق أكبر قدر من الاستفادة من الاستثمارات.

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