مستريح سوهاج سقط في قبضة ضباط الأموال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الخميس، تاجر مواشي متهم بالاستيلاء على 511 ألف جنيه من مواطن بدائرة مركز المنشاة، بحجة استثمارها في إنشاء مزرعة.

تلقى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج، بلاغًا من "بخيت. ل" 39 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز المنشاة، اتهم فيه "عماد. ح" 34 عامًا، تاجر مواشي، بالنصب عليه والحصول منه على 511 ألف جنيه نظير مشاركته في مزرعة مواشي، إلا أنه لم يفي بوعده ورفض رد المبلغ المالي.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.