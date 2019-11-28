محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت أكاديمية الأوقاف، فتح باب التقدم لقبول دفعة من الأئمة والإداريين الراغبين في الالتحاق ببرامج التأهيل للوظائف القيادية بالوزارة والجهات التابعة لها، سواء بالمواقع القيادية على مستوى مديري العموم أم مديري الإدارات أم معاوني رؤساء القطاعات، ومعاوني وكلاء الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية ومناطق هيئة الأوقاف.
وحددت الأكاديمية عددًا من الشروط للالتحاق منها:
١ - ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا عند نشر الإعلان فيما يخص هذه الدفعة.
٢ - أن يكون معينًا على الدرجة الثانية على الأقل.
٣ - أن يكون متمكنًا من التعامل مع برامج الحاسب الآلي وحاصل على رخصة الحاسب الآلي الدولية، أو مستعدا لاختباراتها، على أن يعفى من رسوم الاختبار حال نجاحه ويتحملها حال رسوبه.
٤- أن يكون مجيدا للغة العربية إجادة تامة وإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة.
٥ - أن يكون متمكنًا من أدوات اختصاصه ووظيفته ، وملما بالشئون الإدارية العامة . فعلى الراغبين في التقدم للبرنامج ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالشروط.. أكاديمية الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لتأهيل الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.