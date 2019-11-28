بالشروط.. أكاديمية الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لتأهيل الشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت أكاديمية الأوقاف، فتح باب التقدم لقبول دفعة من الأئمة والإداريين الراغبين في الالتحاق ببرامج التأهيل للوظائف القيادية بالوزارة والجهات التابعة لها، سواء بالمواقع القيادية على مستوى مديري العموم أم مديري الإدارات أم معاوني رؤساء القطاعات، ومعاوني وكلاء الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية ومناطق هيئة الأوقاف.

وحددت الأكاديمية عددًا من الشروط للالتحاق منها:

١ - ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا عند نشر الإعلان فيما يخص هذه الدفعة.

٢ - أن يكون معينًا على الدرجة الثانية على الأقل.

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٣ - أن يكون متمكنًا من التعامل مع برامج الحاسب الآلي وحاصل على رخصة الحاسب الآلي الدولية، أو مستعدا لاختباراتها، على أن يعفى من رسوم الاختبار حال نجاحه ويتحملها حال رسوبه.

٤- أن يكون مجيدا للغة العربية إجادة تامة وإحدى اللغات الأجنبية قراءة وكتابة.

٥ - أن يكون متمكنًا من أدوات اختصاصه ووظيفته ، وملما بالشئون الإدارية العامة . فعلى الراغبين في التقدم للبرنامج ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.