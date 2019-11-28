النقل تكشف آخر مستجدات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رئيس شركة بومبارديه المملكة المتحدة ماتيو بيرن؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر.

أكد وزير النقل، أهمية المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي.

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واستعرض الجانبان الخطة التنفيذية للمشروعين، حيث أفاد رئيس بومبارديه المملكة المتحدة أنه سيتم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروعين خلال الربع الأول من 2020 على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020، وذلك وفقا للجداول الزمنية المحددة في العقد.

كما بحث الجانبان زيادة أعداد المتدربين من الهيئة القومية للأنفاق على أعمال الصيانة، وكذلك إمكانية فتح مركز للتدريب والصيانة في مصر وليس لصيانة المونوريل فقط، إضافة إلى الإسراع بتفعيل التعاون الاستثماري للمشروعين.

تفقد وزير النقل خطوط الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة بديربي الذي تم إنشاؤه منذ ١٥٠ عاما، وينتج العديد من مختلف أنواع القطارات الكهربائية.