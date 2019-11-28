السيطرة على حريق بمنزلين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الخميس، على حريقٍ شب بمنزلين دون خسائر بشرية، بدائرة مركز البلينا، وجرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق دائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "أنيسة. ع" 65 عامًا، ربة منزل، وامتد الحريق لمنزل مجاور ملك "بشرى.ع" 32 عاماً ربة منزل.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجحت التحريات الأولية أن الحريق سببه ماس كهربائي.

حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.