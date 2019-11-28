بالصور.. ضبط عاملين متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث السياحة والآثار بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عاملين أثناء تنقيبهما عن الآثار بمنزليهما بدائرة مركز البلينا، حرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

وردت معلومات للواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة والآثار أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد، بتنقيب كلًا من "عادل. ا" 43 عامًا، عامل، مقيم بني منصور دائرة مركز البلينا، و "محمد. ع" 61 عامًا، عامل، مقيم عرابة أبيدوس دائرة مركز البلينا، بمنزليهما بحثاً عن الآثار.

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استهدفت مأمورية بقيادة العقيد أحمد إيهاب مقلد، رئيس مباحث السياحة والآثار بسوهاج، والرائد محمد أحمد عز الدين، معاون مباحث السياحة والآثار منزلي المذكورين، وجرى ضبط المتهم الأول، وبتفتيش منزله عثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وأدوات الحفر المستخدمة، وبضبط المتهم الثاني وتفتيش منزله، عُثر على حفر مردوم وبندقية خرطوش.

جرى التحفظ على الحفر والأدوات المستخدمة والسلاح الناري، وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، واعترف الثاني بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

حُرر عن ذلك المحضرين 7546 و7547 إداري مركز البلينا لسنة 2019.