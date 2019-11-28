بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا في حادث سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

‎تسبب حادث سير صباح اليوم الخميس، في إصابة 13 شخصًا، خلال استقلالهم سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قبلي، بوابة الكريمات، بنطاق المحافظة.

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جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم كل من سميرة عبدالمنعم 45 سنة، ومقيمة أبو صالح، مصطفى ربيع عويس 20 سنة، سوهاج، سائق، فريدة علي أحمد ٤٥ سنة، ومقيمة بأبو صالح، شوقية عبد الحليم أحمد٦٠ سنة، ومقيمة بقرية الدوالطة مركز بني سويف، عبد الباقي أحمد صبري٣٠ سنة، ومقيم بقرية الدوالطة، نجار، شعبان سيد عبد العال ٣٦ سنة، مقيم قرية البساتين، شيماء مجدي محمد ٣٢ سنة، ومقيمة بقرية البساتين.

كما تبين إصابة مالك شعبان سيد، ٨ سنوات، طالب، صهيب شعبان سيد 6 سنوات، مقيم بقرية البساتين، عصام علام أحمد 45 سنة، ومقيم قرية ابشنا، رجب محمد شعبان 45 سنة، مقيم قرية بهبشين، نافع عبد الله عبد الحليم 64 سنة، أصالة أحمد حافظ 54 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.