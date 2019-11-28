الصين تُصعد ضد أمريكا وتستدعي سفير واشنطن مرتين خلال 72 ساعة

في خطوة حازمة استدعت وزارة الخارجية الصينية، السفير الأمريكي لدى بكين، تيري برانستاد، احتجاجًا على موقف واشنطن من الأحداث في هونغ كونغ، وللمطالبة بوقف تدخلاتها في الشئون الصينية الداخلية.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون للكونغرس، يدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
كانت بكين استدعت، الثلاثاء الماضي، السفير الأمريكي لديها، للاحتجاج على اعتماد مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي مشروع قانون لـ"حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".
تشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ أكثر من 5 أشهر، ضد مشروع قانون، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين.
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