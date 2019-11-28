استطلاع بريطاني: حزب المحافظين يحقق أغلبية مريحة بالبرلمان الجديد

أظهرت نتائج استطلاع لرأي الناخبين في بريطانيا نجاح حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون في تأمين أغلبية مريحة بالبرلمان الجديد.



وتشير نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" لصالح صحيفة (التايمز)، إلى

أن حزب المحافظين سيحصد 359 مقعدا، ما يمنح جونسون أغلبية 68 مقعدا، ذلك وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس.



كما رجح الاستطلاع - الذي شمل مائة ألف شخص وأجرى على مدار سبعة أيام - حصول حزب العمال بقيادة جيرمي كوربين على 211 مقعدا، ليخسر بذلك أكثر من 50 مقعدا، مقارنة بانتخابات 2017.



يذكر أن الانتخابات البرلمانية في بريطانيا من المقرر أن تنعقد يوم 12 ديسمبر المقبل.

