بشار الأسد يهاجم دعم تركيا والغرب للإرهاب في سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "الجيش العربي السوري حقق تقدما كبيرا في هذه الحرب، ولكن هذا لا يعني أنه تم الانتصار بشكل نهائي".

وأوضح أن الانتصار الحقيقي يتم "عندما ينتهي الإرهاب الذي مازال موجودا في مناطق في الشمال"، مشددا على أن "الأخطر من ذلك أن الدعم لهذا الإرهاب ما زال

مستمرا.. من تركيا، ومن الدول الغربية، سواء من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا بشكل أساسي.. لذلك من المبكر أن نتحدث عن انتصار".

وقال الأسد في مقابلة لمجلة "باري ماتش" الفرنسية نشرت اليوم الخميس إن الحرب في سوريا ليست"حرب الرئيس بل

حرب السوريين ضد الإرهاب" منوها بأن الدعم للإرهاب مازال مستمرا من دول عديدة في الشمال"فمن المبكر الحديث عن انتصار".

Advertisements

وفي رده على سؤال "هل تشعرون أنكم انتصرتم في الحرب؟": "لأكون فقط دقيقا بهذه الكلمة، هي ليست حربي لكي أربحها أو أخسرها، لأن الرواية الغربية حاولت تصويرها بأنها حرب الرئيس الذي يريد أن يبقى في منصبه، هذه هي الرواية، ولكنها حرب وطنية.. حرب السوريين ضد الإرهاب".