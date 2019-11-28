بدء إضراب مفتوح لمحطات الوقود في لبنان

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الإضراب المفتوح، بدءًا من اليوم الخميس، حيث شهدت المحطات ازدحامًا كبيرًا.
وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أعلنت أنّها ستنفذ الإضراب المفتوح، ابتداء من صباح اليوم، على كامل الأراضي اللبنانية.
وقرر مجلس إدارة جمعية المصارف عدم الإضراب واعتبار اليوم (الخميس) هو يوم عمل عادي.
بدورها علقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الإضراب العام الذي كان مقررا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إشعار آخر.
كما أعلن القطاع الخاص في لبنان تعليقدعوته للإضراب العام 72 ساعة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتحت ضغط الشارع، قدم رئيس الحكومة، سعد الحريري، استقالته في 29 أكتوبر.
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