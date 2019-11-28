قتلى في تحطم طائرة بكندا

قالت الشرطة الكندية إن طائرة صغيرة تحطمت في منطقة غابات على مشارف كينجستون في أونتاريو يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل "العديد" من الأشخاص.
ولم تكشف شرطة كينجستون عن عدد من كانوا على متن طائرة وهي من طراز بيبر بي.أيه-32، لكنها أكدت وقوع "العديد من القتلى" دون أن تكشف عن تفاصيل.
والطائرة ذات محرك واحد وتتسع لخمسة أو ستة أشخاص.
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وقال مجلس سلامة النقل في كندا، إنه سيرسل فريقاً للتحقيق في الحادث.
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