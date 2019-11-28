الصين تستدعي السفير الأميركي بعد توقيع ترامب قانوناً بشأن هونج كونج

استدعت الصين اليوم الخميس، السفير الأميركي على خلفية توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديموقراطية في هونج كونج، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الصين قد نددت بتوقيع الرئيس ترامب على مشروعي القانون.

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وذكرت وزارة الخارجية الصينية، أن قانون هونج كونج لحقوق الإنسان وقانون الديموقراطية يمثلان "تدخلاً خطيراً" في الشؤون الداخلية للصين.

وقالت الوزارة: "ننصح الولايات المتحدة بعدم التصرف بشكل تعسفي، وإلا فإن الصين سوف تتصدى له بحزم، ويجب أن تتحمل الولايات المتحدة كل العواقب المترتبة على ذلك".