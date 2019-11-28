كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستدعي السفير الأمريكي مجددا للاحتجاج علي "التدخل القوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الصينية ان الصين استدعت سفير الولايات المتحدة تيري برانستاد، اليوم الخميس، قائلة ان التشريع الامريكي بشأن قانون حقوق هونج كونج يمثل "تدخلًا قويًا"

تعد هذه المرة الثالثة التي تستدعي فيها الصين السفير الامريكي، وطالبت الولايات المتحدة بأن تتوقف على الفور عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتتوقف عن إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.

استدعى نائب وزير الخارجية لو يوتشنغ برانستاد بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريع قانون في الكونغرس يدعم المتظاهرين المناهضين للحكومات في هونغ كونغ، على الرغم من الاعتراضات الغاضبة من بكين.