كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عطلة "عيد الشكر".. عاصفتان عاتيتان تضربان أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عاصفتان عاتيتان مما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين وتأجيل آلاف رحلات الطيران، فيما ازدحمت الطرق السريعة والمطارات بالأميركيين لزيارة العائلات والأصدقاء في عطلة "عيد الشكر".

وأدت عاصفة شتوية قوية، أدت إلى تعليق عشرات السيارات على الطريق رقم 5 الذي يربط بين الولايات، ونجمت عن انخفاض سريع في الضغط الجوي، إلى تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى 1.2 متر في مناطق جبلية بشمال غرب المحيط الهادي.

وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، قالت ليزا تشادويك بعد أن توقفت بولاية أوريغون بينما كانت مسافرة شمالا قادمة من سان فرانسيسكو "كانت الثلوج تتساقط علينا في الساعات الأربع الأخيرة وكنا ننزلق على الطريق".

وكانت منطقة الغرب الأوسط الأميركي، قد تأثرت بشدة بعاصفة ضربت دنفر يوم الثلاثاء فيما تعرضت المطارات في مينيابوليس وشيكاغو لتأجيل وإلغاء مئات رحلات الطيران.

وهبت العاصفتان في أحد أكثر أيام العام سفرا، إذ استعد ما يصل إلى 55 مليون أمريكي للسفر لمسافة 80 كيلومترا على الأقل في عطلة عيد الشكر يوم الخميس، حسبما أشارت بيانات اتحاد السيارات الأميركي.

Advertisements

وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تتحرك العاصفة المصحوبة برياح قوية عبر ميشيغان العليا وولاية نيويورك صوب وسط ولاية مين، التي قد تغطيها ثلوج يتراوح ارتفاعها بين 15 و25 سنتيمتراً.

وهددت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بحدوث سيول في المنطقة الممتدة بين سان دييغو ولوس انجلوس.

وأبلغ مطار لوس أنجلوس الدولي مسافري الرحلات الداخلية بالقدوم 3 ساعات مبكرا، إذ توقع استقبال 238 ألف مسافر و113 ألف سيارة، الأربعاء.

ووفقاً لبيانات فلايت أوير دوت كوم، جرى تأجيل 2083 رحلة طيران في أنحاء البلاد، وألغيت 148 رحلة من وإلى الولايات المتحدة، بحلول الساعة 6.30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة كان معظمها في مطار أوهير الدولي بشيكاغو.

ولم يتأثر الساحل الشرقي إلى حد بعيد، لكن من المتوقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 64 كيلومترا في الساعة صباح اليوم الخميس، مما يهدد بإلغاء عرض في مدينة نيويورك بمناسبة عيد الشكر لدواع تتعلق بالسلامة.