كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة الصيني: نريد تسريع الإصلاحات التجارية لتعزيز تباطؤ الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الصين ستسرع بالإصلاحات للمساعدة في بناء بيئة أعمال عالمية قائمة على السوق وكسر الحواجز الاستثمارية لجميع أنواع الشركات.

قد تباطأ النمو الاقتصادي إلى 6 ٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2019، وهو أضعف وتيرة منذ أكثر من 25 عاما، مع ضعب الاقتصاد بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وضعت الصين بالفعل تدابير جديدة للبدء في 1 يناير "لتحسين" بيئة الأعمال التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.

ونقلت الوكالة عن لي قوله في ملخص لاجتماع مجلس الوزراء المنشور على الموقع الرسمي للحكومة الصينية (http:www.gov.cn) إن الضرائب ستستمر في الانخفاض كجزء من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وقال الملخص إن الصين تهدف إلى الحد من الحواجز الإدارية، وتخفيض عتبات دخول الصناعة، والقضاء على الممارسات التمييزية، واللامركزية في قرارات الاستثمار.

وفي وقت سابق، طالبت الصين واشنطن برفع العقوبات عن شركات التكنولوجيا الصينية وحذرت من أنها "ستحمي بحزم" مصالح البلاد.

وقد انتقدت وزارة التجارة القيود المفروضة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لمجموعة من الشركات الصينية باعتبارها تدخل في شؤون البلاد. يقول المسؤولون الأمريكيون إن هذه الشركات توفر التكنولوجيا المستخدمة لقمع الأقليات المسلمة كتدخل في شؤون الصين.

وقالت الوزارة إن بكين "ستتخذ بحزم جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البلاد " لكنها لم تقدم تفاصيل عن الانتقام المحتمل.

قيد هذا الاجراء مبيعات التكنولوجيا الامريكية لمجموعة من الشركات الصينية التي تعمل على التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات المتقدمة.

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وفي وقت سابق، كانت قد انهارت المحادثات الأمريكية الصينية التي تهدف إلى إنهاء حرب التعريفات، يحاول الجانبان احياء الآمال بحدوث انفراج عند استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء بشأن مجموعة من النزاعات التي نمت لتشمل التوتر بشأن شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية.

تصاعدت حدة الخطاب على كلا الجانبين على الرغم من موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في يونيو على إحياء الجهود لإنهاء الصراع المكلف بشأن طموحات التكنولوجيا الصينية والفائض التجاري.

وصرح ترامب يوم الجمعة "لا أعرف ما إذا كانوا سيبرمون صفقة أم لا.. ربما سيفعلون، ربما لن يفعلوا. أنا لا أهتم". وكرر ادعائه بأن الولايات المتحدة تزدهر من خلال "الحصول على عشرات المليارات من الدولارات" من رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية. في الواقع، يتم دفع هذه التكاليف من قبل الشركات الأمريكية والمستهلكين الذين يشترون البضائع الصينية.

من المقرر أن يجتمع منوشين والممثل التجاري روبرت لايتيزر يومي الثلاثاء والأربعاء في شنغهاي مع وفد يقوده قيصر الاقتصاد الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه.

يقاوم القادة الصينيون الضغط الأمريكي للتراجع عن خطط التطوير التي تقودها الحكومة لقادة الصناعة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات. تشكو واشنطن من أن هذه الجهود تعتمد على سرقة أو الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا. يقلق بعض المسؤولين الأميركيين من أن تفقد الولايات المتحدة قيادتها.

من جانبهم، قاوم المفاوضون الأمريكيون مطالبة بكين بإلغاء جميع التعريفات العقابية على الفور. تريد واشنطن الاحتفاظ ببعضها في مكانها الصحيح لضمان وفاء الصين بوعودها.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس "لا تزال نفس القضايا التي تسببت في انهيار المحادثات قائمة".

وأضاف: "لا يبدو أن أي من الطرفين مستعد لتقديم تنازلات كبيرة.. من الصعب للغاية معرفة كيف يمكنهم التوصل إلى اتفاق هذه المرة إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في مارس".

