سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

الخميس 28 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، وبلغ متوسط العملة الخضراء 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع على معظم شاشات البنوك.



وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 13 قرشا كاملا، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنحو 4 قروش أخرى.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.09 للشراء مقابل 16.17 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في الأهلي الكويتي –بيريوس.

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سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنوك القطاع الخاص) أقل سعر للدولار في مصر عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في مصر- 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في بنوك كريدي أجريكول ومصر والأهلي اليوناني والمصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار 16.06 للشراء و16.16 للبيع في شاشات بنوك البركة والعربي الأفريقي وبلوم.

وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.65 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.73 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع.

على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.57 جنيه للشراء مقابل 53.16 جنيه للبيع، وفق البنك الأهلي المصري.