مقتل 12 شخصا في مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين قبليين بمأرب

الخميس 28 نوفمبر 2019

لقي 12 شخصًا، بينهم عسكريون، مصرعهم في مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بمدينة مأرب شرقي اليمن، بين قوات أمنية ومجموعة مسلحة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وفقًا لمصادر أمنية ومحلية.



وقالت مصدر عسكرية إن ”الاشتباكات اندلعت على خلفية إحراق شيخ قبلي في منطقة الوادي شمال محافظة مأرب ناقلتي نفط، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة“.

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ووفق المصدر، فإن ”الشيخ القبلي هو تاجر سلاح ويدعى (هادي مثنى)، تعدى على الناقلتين وأغلق الشوارع، بحجة أنه يريد من الجهات المسؤولة في المحافظة، منحه وبشكل دوري كمية مخصصة من مادة البترول“.

وذكرت المصدر أن المواجهات بدأت الثلاثاء الماضي بين العناصر المسلحة، وقوات من شرطة مأرب، قبل أن يتم تعزيزها أمس الأربعاء بكتيبة من قوات الجيش اليمني، عقب استهداف مقر قوات الأمن الخاصة – الأمن المركزي سابقًا.

ولفتت إلى أن ”المواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا من المواطنين المدنيين، وقتلى وجرحى في صفوف الطرفين“.