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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: محافظة ذمار وصلت إلى حد الخطر المائي والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
قالت دراسة حديثة أعدها فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة ذمار الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أن ارتفاع معدل الهبوط السنوي في مستوى المياه الجوفية وصل الى 28 متراً في جميع الأحواض المائية بالمحافظة.
وذكرت الدراسة أن معدل السحب السنوي للمياه وصل إلى 771.5 مليون متر مكعب، من مايزيد عن ثمانية آلاف بئر في مختلف مديريات ومناطق محافظة ذمار.
ولفتت الدراسة إلى أن مقدار العجز المائي يصل إلى 112.16 مليون متر مكعب في السنة معتبراً أن المحافظة وصلت إلى حد الخطر بسبب الاستنزاف العشوائي للمياه.
ويوجد في محافظة ذمار 11 حوضاً مائياً، ثمانية فقط تم تطبيق فيها دراسة مسحية وميدانية هي “جهران، شرعة، بسان، مرام، مخدرة، العباسية، السواد، تنن” تتعرض لاستنزاف مائي هائل بسبب الحفر العشوائي، يتصدرها حوض مديرية جهران، الذي تجاوزت فيها كميات السحب السنوي من المياه سقف 242 مليون متر مكعب سنوياً.
وتزايدت منذ اندلاع الحرب في اليمن عام2015م عمليات الحفر العشوائي للآبار في ظل تساهل الجهات المختصة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي
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