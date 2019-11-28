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شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير وإتلاف أكثر من 2000 لغم وعبوة ناسفة حوثية في الجوف والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
بدأ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الخميس، عملية إتلاف وتفجير لمئات الألغام والقذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.
وتعد عملية التفجير والإتلاف الذي نفذها الفريقان الـ3 والفريق الـ15 مسام هي العملية السادسة على مستوى مديرية الحزم والـ18 على مستوى المحافظة.
ونقلت وكالة "سبأ" عن قائد الفريق الثالث العقيد توفيق البعداني، قوله إن الفريق تمكن منذ أن بدأ العمل في المشروع من نزع وإتلاف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 12 حقل ومنطقة ملغومة في مديريتي الغيل والحزم .
من جهته أكد قائد الفريق الـ15 مسام المهندس سالم العقيلي أن فريقه تمكن منذ بدء عمله في المشروع من تطهير وتأمين 14 حقل ومنطقة ملغومة من عدة مناطق وتجمعات سكنية أهمها مفرق سد مأرب، ومفرق الجوف، ومديرية مجزر ومنطقة آل حميضة ومدينة براقش الأثرية.
وقال العقيلي إن حصيلة ماتم نزعه وإتلافه من قبل فريقه يزيد عن ألفي لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة كانت مزروعة في مناطق سكنية وطرقات عامة ومناطق زراعية.
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