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الصين تحذر واشنطن من دعم متظاهري هونج كونج

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر واشنطن من دعم متظاهري هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الصين اليوم الولايات المتحدة من الاستمرار في اتخاذ "إجراءات مضادة" لها بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ.

وقالت الخارجية الصينية في بيان: إن القانون الأمريكي يمثل "تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكًا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ".

وأضافت أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بين الصين وهونغ كونغ حقق نجاحًا منذ عودة الجزيرة إلى السيادة الصينية في عام 1997.

وأضافت أن سكان هونغ كونغ "يتمتعون بحقوق ديمقراطية غير مسبوقة وفقًا للقانون"، مؤكدةً أن "الجهود الأمريكية لتخريب هذا المبدأ مصيرها الفشل".

وأعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في بيان عن رفضها للقانون الأمريكي، واصفةً إياه "تدخلًا في شؤونها وسيضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ والمصالح المشتركة ".

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