مقتل جنديين وإصابة أربعة إثر تعرض لـ'داعش' في الطارمية

أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، يمقتل جنديين وإصابة أربعة إثر تعرض لـ"داعش" في قضاء الطارمية شمال بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جنديين قتلا وأصيب أربعة آخرين بتعرض لتنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة في قضاء الطارمية".
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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