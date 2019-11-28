العمليات المشتركة تعلن تشكيل خلايا ازمة برئاسة المحافظين لضبط الامن وفرض القانون

اعلن قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن تشكيل خلايا ازمة برئاسة المحافظين لضبط الامن وفرض القانون في المحافظات.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لأهمية ضبط الامن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا ازمة برئاسة المحافظين".
واضافت انه "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا اعضاء في خلية الازمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الاجهزة الامنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في اداء مهامهم".
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